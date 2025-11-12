Castilla-La Mancha invertirá 204 millones de euros en inclusión educativa en 2026

La Consejería de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 204 millones de euros a la inclusión educativa dentro de los Presupuestos Generales de la Junta para 2026, una cifra que supone un aumento de 134 millones que en el 2014.

Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la inauguración del nuevo Colegio Público de Educación Especial 'Cruz de Mayo' en Hellín (Albacete), donde ha subrayado que "de todas las prioridades, esta es la prioridad".

Tras reconocer la labor del personal docente y la gestión del centro, García-Page ha aplaudido que estos trabajadores "celebren cualquier pequeño avance como si fueran los padres y las madres de estos niños y niñas". Ha añadido que esa entrega "no cabe en una nómina porque eso va mucho más allá. Es la esencia del servicio público, de lo que queremos para el servicio público".

También ha recordado que la garantía por ley de este tipo de prestaciones públicas es una de las premisas que se recoge en el nuevo texto del Estatuto de Autonomía que fue debatido este martes en el Congreso de los Diputados.

Una propuesta con la que, según Page, "damos el paso de ser la primera comunidad autónoma que eleva al máximo nivel la protección de los derechos sociales, las conquistas de igualdad, el estado del bienestar, el derecho absoluto a la sanidad pública, a la educación pública". "Que lo hayamos puesto en el frontispicio de nuestra pequeña Constitución, eso es un avance sustancial, a prueba de bombas" ha argumentado.

Para el presidente autonómico es muy importante que estos derechos fundamentales estén garantizados, ya que "cuando se regulan derechos siempre cabe la posibilidad de ir a un juez y exigir que se cumpla, que no sea una voluntad graciosa del gobierno de turno la que decida".

Un paso más hacia la inclusión laboral

De igual modo, ha señalado que Castilla-La Mancha está avanzando en inclusión laboral, llegando a posicionarse como la región que más oportunidades laborales está ofreciendo en la actualidad, tanto en el sector privado como en el sector público, a las personas que se incorporan a la vida laboral con algún tipo de discapacidad.

"La labor más difícil de un Gobierno, del que sea, es optar, porque nunca hay recursos para todo. Y esto va primero", ha rubricado el jefe del Ejecutivo regional, que ha estado acompañado en el recorrido por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; y por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

Desde Hellín, el presidente se ha trasladado a la inauguración del firme de la carretera CM-313 de Pozohondo, Hellín y Tobarra que, según ha avanzado, también se ampliará entre Tobarra y Hellín.