Castilla-La Mancha limita las actividades en el medio natural por riesgo extremo de incendios

La Junta de Castilla-La Mancha ha decidido restringir temporalmente las actividades en entornos naturales como medida preventiva frente al elevado riesgo de incendios forestales, provocado por una situación meteorológica excepcional.

Según ha comunicado el Gobierno autonómico, esta restricción estará vigente hasta las 23.59 horas del 19 de agosto.

El viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha explicado que estas medidas buscan proteger tanto a la ciudadanía como al personal que trabaja en labores de prevención y extinción de incendios, ante un escenario climatológico especialmente adverso que, en las próximas 48 horas, traerá fuertes rachas de viento que incrementarán el riesgo de incendios forestales.