Castilla-La Mancha reduce el paro y alcanza récord de ocupación con casi 20.000 nuevos empleos

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes a través de un informe de la Encuentra de Población Activa (EPA) los datos del paro registrado en el tercer trimestre del año, que recogen una bajada en 5.4000 personas, situándose en 134.900 desempleados, lo que refleja una reducción del 3,8% respecto al trimestre anterior.

Con esta bajada, la tasa de paro regional se posiciona en 12,55%, aunque esta cifra de parados es la más alta en un tercer trimestre desde 2022. Desde que hay registros en el INE, el paro ha bajado en el tercer trimestre la mayoría de veces en Castilla-La Mancha, hasta en 19 ocasiones, mientras que ha registrado 5 subidas. De todas las reducciones, esta última es la más pequeña desde 2019.

La ocupación ha seguido creciendo hasta crear 19.900 puestos de trabajo en la región, lo que supone una subida del 2,2% respecto al trimestre anterior. Así, la cifra de ocupados se sitúa en 940.000 personas, la más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.

A su vez, el número de activos aumentó hasta 1.074.900 personas, tras sumar 14.500 personas, un 1,37% más respecto a los últimos tres meses.

En términos interanuales, el paro ha subido en 2.800 personas (+2,1%); al tiempo que se han creado 21.800 empleos (+2,4%); y el volumen de activos se ha incrementado en 24.600 personas (+2,3%).

Por sexos, el paro subió en 1.500 mujeres (+1,9%), hasta llegar a las 82.300 y alcanzar una tasa de paro femenino que se posiciona en un 17,18%. Sin embargo, los datos sobre el paro masculino ha registrado un retroceso con 6.900 parados menos (-11,6%), situándose en 52.600 desempleados y una tasa del 8,83%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Castilla-La Mancha aumentó en 3.200 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 26,09%.

Datos por tipos de contratos

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido aumentó en 17.500 personas en el tercer trimestre, mientras que los temporales subieron en 4.000 asalariados. De esta forma, los asalariados alcanzaron las 797.300 personas, de los que 653.400 que contaban con un contrato indefinido (el 81,95%) y 143.900 temporal (el 18,05%).

El empleo creció principalmente en el sector privado, generando 16.400 puestos de trabajo (+2,15%), hasta los 780.900 ocupados. En cuanto al sector público, se crearon 3.500 nuevos empleos (+2,25%), llegando a 159.100 empleos.

El trabajo a tiempo completo se incrementó en 26.200 personas (+3,36%), frente a una bajada de 6.300 (-4,53%) en los empleos a tiempo parcial.

Por sectores, el paro bajó en Industria, 3.600 menos (-30,51%); Agricultura, 2.400 menos (-19,67%); Construcción, 900 menos (-27,27%), mientras que se incrementó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 1.200 más (+1,84%); Servicios, 400 más (+0,84%).

CCAA

Las comunidades autónomas que se sitúan al alza en cuanto a número de desempleados son Andalucía (+32.300), Canarias (+15.100) y Murcia (+12.500), frente a Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha, que son las que registran menos, con retrocesos de 10.500, 10.300 y un 5.400, respectivamente.

En cuando al empleo, Andalucía (+65.500), Comunitat Valenciana (+37.400) y Baleares (+26.200) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Madrid, Canarias y Asturias en el lado contrario, con 60.700, 14.100 y unos 8.200 empleos menos, respectivamente.