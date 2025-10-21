Castilla-La Mancha tiene el tramo de carretera más peligroso de España: su riesgo multiplica por 598 la media

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha publicado su último informe sobre seguridad vial, con el que ha dado a conocer los tramos de carretera más peligrosos del país. El estudio, basado en datos oficiales del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible correspondientes al periodo 2019-2023, ha localizado 270 kilómetros especialmente conflictivos, repartidos en 71 vías de 45 provincias.

Entre todos ellos, destaca un tramo en Ciudad Real, que encabeza el ranking nacional. Se trata del kilómetro 243 de la carretera N-4a, que registra el índice de peligrosidad más elevado del estudio, superando en 598 veces la media nacional. Una cifra que evidencia una situación crítica para los conductores que circulan por esta vía y subraya la urgente necesidad de intervención en ese punto.

Aunque tradicionalmente se ha atribuido la mayoría de los accidentes al factor humano, la AEA recuerda que el estado de las infraestructuras también juega un papel clave en la siniestralidad. Por eso, el informe incide en la importancia de localizar estos "puntos negros" y actuar sobre ellos para prevenir nuevos siniestros.

Otros tramos peligrosos

Además de este, el informe también identifica otros puntos especialmente peligrosos de la Red de Carreteras del Estado. Entre ellos, el kilómetro 0 de la autovía A77a, en Alicante, que encabeza la lista en cuanto número de accidentes y víctimas, ya que el que contabiliza 104 siniestros y 150 personas afectadas en los últimos cinco años.

A este punto le siguen otros tramos de carretera situados en el kilómetro 17 de la autovía T-11, en Tarragona, con 90 accidentes y 139 víctimas; y en el kilómetro 12 de la autovía A-55, a la altura de Mos, en Pontevedra, con 54 accidentes y 100 víctimas, si bien en el informe de este año no aparece entre los 270 más peligrosos porque ha mejorado su índice de peligrosidad respecto a periodos anteriores.

Respecto de las autopistas de peaje, conocidas como las vías "más seguras", AEA advierte de un ligero repunte de la peligrosidad, ya que en el año 2023 aumentó su índice tres décimas respecto al 2022. En el periodo analizado 2019-2023 se han detectado 100 tramos de autopistas con índices de peligrosidad dos veces superior a la media nacional (4,3), en los que se han registrado 527 accidentes y 881 víctimas, la mayoría de ellas de carácter leve (826).

Dentro de estas autopistas, el tramo con el índice de peligrosidad más alto es el kilómetro 901 de la AP-7, en la provincia de Almería, que supera 14 veces el índice nacional medio.

En referencia al tramo en el que más accidentes y víctimas se han producido en el quinquenio analizado es el situado en el kilómetro 14 de la B-23, en Barcelona, tras registrar 43 accidentes y 58 heridos leves. Detrás de este se sitúa el kilómetro 159 de la AP-9 en Pontevedra, con 20 accidentes y 41 víctimas, la mayoría heridos leves (38).

Red de carreteras españolas

En cuanto al conjunto del país, la red de carreteras españolas suma más de 165.000 kilómetros, de los cuales cerca de 26.500 están gestionados por la Administración Central. En los últimos cinco años, solo en los tramos analizados como más peligrosos se han registrado 1.563 accidentes y 2.169 víctimas, la mayoría de carácter leve.

De la totalidad de la red, 17.666 kilómetros son vías de gran capacidad (autopistas de peaje, libres y autovías y vías de doble calzada), siendo el Estado de la Unión Europea que dispone de una mayor longitud de este tipo de vías, seguido por Alemania, con cerca de 13.000 kilómetros.