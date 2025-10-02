Cerrado en Hellín un local de productos cárnicos por operar sin licencia y presentar condiciones insalubres

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Albacete, en colaboración con inspectores de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad, han clausurado un establecimiento ubicado en una nave industrial del término municipal de Hellín por carecer de licencia de actividad e incumplir de forma grave la normativa de salubridad alimentaria.

Durante la actuación, los agentes localizaron a tres personas trabajando en la fabricación, elaboración y envasado de productos cárnicos -como oreja, rabo y torreznos de cerdo- sin estar dadas de alta en la Seguridad Social ni contar con contrato laboral, tal y como ha informado la Benemérita en nota de prensa.

La inspección del local reveló una acumulación de suciedad en todo el recinto, así como deficiencias graves en todas las fases de elaboración de los alimentos, al observar productos cárnicos depositados sobre superficies no aptas (metálicas oxidadas, cartones y maderas), ausencia de un sistema adecuado de ventilación y cocción, y la falta de limpieza en los envases.

Ante el riesgo sanitario evidente, el inspector de Salud Pública levantó un acta de inspección y ordenó el cierre cautelar del establecimiento, así como la inmovilización de todos los productos elaborados, que podrían haber sido distribuidos en establecimientos públicos con el consiguiente riesgo para la salud de los consumidores.

Denuncias administrativas

La Patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA) de la Guardia Civil de Hellín ha tramitado varias denuncias administrativas por carecer de la licencia de apertura, por infringir la normativa de higiene alimentaria y por emplear a personal sin estar dado de alta en la Seguridad Social.

Desde el SEPRONA recuerdan que la vigilancia e inspección de la calidad alimentaria es una prioridad de su servicio, realizándose inspecciones periódicas en toda la provincia de Albacete. Estas actuaciones se llevan a cabo en colaboración con las delegaciones provinciales de Sanidad y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con el objetivo de garantizar la seguridad y trazabilidad de los productos que llegan al consumidor.