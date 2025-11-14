Un choque entre dos furgonetas en Albacete se salda con uno de los conductores fallecidos

El conductor de una furgoneta ha fallecido este viernes debido a la colisión con otra en la CM-3201, en el término municipal de Casas Ibáñez, en la provincia de Albacete.

El trágico accidente ha ocurrido pasadas las 8.00 horas, en el kilómetro 31 de la vía mencionada, según han trasladado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

En el operativo han intervenido los bomberos de Casas Ibáñez, quienes han excarcelado el cuerpo del fallecido que ha quedado atrapado tras el impacto.

También han participado agentes de la Guardia Civil, un médico de urgencias, así como una ambulancia de soporte vital básico, encargada de atender al conductor del otro vehículo tras resultar herido.

Sobre la vía

Este siniestro se suma a los ya registrados en materia de seguridad vial. El dato más alarmante del balance de siniestralidad de 2024 corresponde a los fallecidos en furgonetas, que registraron 79 víctimas, un 98% más respecto a 2023, marcando un récord histórico. Ante este aumento, la DGT planteó llevar a cabo una campaña específica de vigilancia y concienciación para este tipo de vehículos.

Así, el 2024 cerró con 1.154 fallecidos en accidentes de tráfico en las carreteras españolas, 14 más que el año anterior, en un contexto marcado por un incremento de desplazamientos por carretera, casi 463 millones, un 3,15% más, lo que supone la cifra más alta de la serie histórica.

De los 1.040 siniestros mortales registrados, 1.154 personas fallecieron y otras 4.634 resultaron heridas de gravedad, incluso requirieron hospitalización. Los turismos siguen siendo los vehículos en los que más personas pierden la vida, representando el 48% del total.