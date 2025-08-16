Los cinco castillos que aún puedes visitar gratis en Toledo antes de que acabe el año

El exitoso programa turístico de la Diputación de Toledo, '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias únicas', enfila su recta final. A día de hoy, solo quedan cinco castillos por visitar en esta iniciativa que ha llevado a cientos de personas a disfrutar de experiencias culturales, patrimoniales y gastronómicas en enclaves históricos de la provincia.

El próximo evento se celebrará el 5 y 6 de septiembre en el castillo de San Martín de Montalbán, una joya del medievo ubicada en la comarca de los Montes de Toledo. Esta cita pretende, una vez más, poner en valor el patrimonio histórico, el presente turístico y el futuro de estos monumentos, enmarcados dentro de un proyecto pionero que ha superado todas las expectativas de participación.

El programa en San Martín de Montalbán mantendrá la esencia de ediciones anteriores, combinando visitas guiadas, exhibiciones, catas de vino ... Todo ello en un entorno único. La información detallada sobre horarios, actividades y artistas invitados será publicada en los próximos días en la web oficial del proyecto.

Cómo participar

La reserva de plazas se abrirá a través del portal oficial www.turismoprovinciatoledo.es, con un máximo de dos inscripciones por persona. Las plazas, como en ediciones anteriores, son limitadas y gratuitas, y se asignarán por orden de inscripción.

Para completar la inscripción será necesario facilitar nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto. Las personas seleccionadas recibirán una confirmación telefónica, junto con el punto de encuentro e instrucciones logísticas. Se recomienda llegar 10 minutos antes del inicio de la actividad.

La Diputación de Toledo recuerda que la participación en estas experiencias está limitada exclusivamente a mayores de 18 años, por lo que no se permitirá la entrada de menores en ninguna de las actividades programadas.

Además, con el objetivo de ofrecer la oportunidad al mayor número posible de personas, aquellos que ya hayan participado en alguno de los castillos anteriores del ciclo '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias únicas' no podrán repetir, salvo en el caso de los conciertos finales, que sí estarán abiertos a todo el público interesado, independientemente de su participación previa.

Próximas fechas

Esta iniciativa, que dio comienzo en el mes de enero, ha permitido hasta ahora disfrutar de siete castillos emblemáticos de la provincia de Toledo, combinando historia, cultura y experiencias únicas en entornos patrimoniales.

Aunque inicialmente la próxima cita estaba prevista para agosto, la programación se ha ajustado y será finalmente en septiembre cuando se retomen las actividades. Así, las experiencias restantes del proyecto '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias únicas' quedan organizadas de la siguiente manera:

Castillo de San Martín de Montalbán – 6 y 7 de septiembre

Castillo de Escalona – 27 de septiembre

Castillo de Polán – 18 de octubre

Castillo de Oropesa – 15 de noviembre