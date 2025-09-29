Sucesos
Cinco heridos tras empotrarse un coche contra una farola en un pueblo de Toledo
Los hechos se han producido a las 6.51 horas de este lunes
Un aparatoso accidente en Nombela (Toledo) ha dejado cinco heridos este lunes por la mañana, después de que un turismo impactara contra una farola.
El suceso se ha producido a las 6.51 horas en la avenida Río Alberche, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
Entre los heridos, tres hombres -de 39, 44 años y otro cuya edad no ha trascendido- han sido trasladados en una ambulancia de Urgencias al centro de salud de Escalona. Otros dos varones, de 30 y 40 años, fueron evacuados en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Talavera de la Reina.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado también efectivos de la Guardia Civil.
✕
Accede a tu cuenta para comentar