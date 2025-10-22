Clara Lago, Christina Rosenvinge, Victoria Abril y Alberto Ammann, grandes protagonistas del CiBRA 2025

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, destacó este martes el compromiso del Ayuntamiento con la cultura "como herramienta de transformación y cohesión social". Lo hizo en la presentación de la XVII edición del Festival del Cine y la Palabra (CIBRA), que comenzará este viernes 24 de octubre y que se prolongará hasta el sábado 8 de noviembre.

Acompañado por el director del festival, Gabriel Castaño; por el diputado de Cultura, Tomás Arribas; y por el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste; recalcó la apuesta del Consistorio para potenciar "todo lo bueno en materia cultural, incorporando nuevas propuestas que refuerzan la agenda cultural de la ciudad".

Según Velázquez, esta cita, que nació en La Puebla de Montalbán y lleva ya 17 años celebrándose en la capital regional, significa más que un festival de cine, ya que "es un festival que llega a todos los rincones de Toledo, que incluye actividades para niños, proyecciones en distintos espacios y que tiene espíritu inclusivo", hasta el punto de celebrarse en el Hospital Nacional de Parapléjicos, para que todas las personas puedan disfrutarlo independientemente de su condición física".

Tras recordar que esta cita se ha convertido en "uno de los eventos culturales más importantes de Toledo y, sin duda, de Castilla-La Mancha", ha asegurado que, además, "representa muy bien lo que queremos para la ciudad, abierta, diversa, que llegue a todos y que utilice la cultura como motor de transformación social y económica".

De hecho, reiteró la apuesta por conseguir ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031, candidatura en la que se encuentran inmersos "y jugamos a ganar". De no ser así -ha dicho- "no pasa nada, porque por primera vez Toledo contará con una estrategia a medio y largo plazo para usar la cultura como herramienta de transformación y construir una ciudad mejor".

En este contexto, el alcalde destacó el papel del CIBRA dentro de esa estrategia, situándolo "al máximo nivel de las actividades culturales que se celebran en Toledo", al tiempo que resaltó la importancia de la colaboración público-privada para hacer realidad proyectos culturales de referencia.

En este punto, recordó el apoyo a la candidatura que este lunes se firmó con la empresa JOMA, y es que la cultura -ha indicado- "no solo transforma, sino que genera turismo de calidad", algo que se demuestra en eventos como el CIBRA o en las Batallas de Órganos, "que atraen visitantes que vienen a disfrutar de la oferta cultural y que se queda a dormir, a cenar o a comprar".

En cuanto al Festival del Cine y la Palabra, Velázquez ha apuntado que ya están en marcha las obras de la Ciudad del Cine, un proyecto impulsado junto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que "servirá de impulso al CIBRA".

Premios

En esta edición, el galardón 'Toledo de Cine' recaerá en Victoria Abril y Alberto Ammann. Por su parte, el premio 'Alice Guy' en el séptimo arte irá para Clara Lago, mientras que la estatuilla 'Alice Guy' en otros ámbitos de la vida será para Christina Rosenvinge.

La lista de premios honoríficos se completa con el Premio Literario 'El viento de la luna' que recogerá en esta edición el escritor Fernando Aramburu, con el galardón de 'Orden de Toledo' que, por primera vez en la historia, se entregará a dos hermanos, como son Álvaro y Ángela Cervantes. También se entregará el premio 'Adaptación a una vida; una vida de cine' a Irene Villa. Por último, serán los programas de cine de RTVE quienes recibirán el premio Especial de Cine y Educación.

Los premios que se entregarán durante la gala de clausura, que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre en el Palacio de Congresos 'El Greco' de Toledo. Durante esta misma gala, se homenajeará a los profesionales del doblaje en España con dos de las voces más icónicas e importantes de nuestro país, como son Camilo García y María Luisa Solano.