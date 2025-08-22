Un conductor de patinete atropella a una menor y se da a la fuga en Cuenca

La Policía Local de Cuenca ha informado de un incidente ocurrido durante la madrugada de este viernes en el Camino de la Resinera, en las inmediaciones del recinto ferial.

Una patrulla fue requerida por un ciudadano después de que un conductor de patinete eléctrico atropellara a su hija menor y, acto seguido, chocara contra su vehículo, provocando daños materiales. Tras ambos impactos, el conductor se dio a la fuga.

Los agentes localizaron poco después al responsable dentro del recinto ferial, procediendo a interceptarlo e inmovilizar el vehículo de movilidad personal (VMP), que quedó depositado en dependencias policiales a la espera de que se practiquen las diligencias correspondientes.

Desde la Policía Local se ha recordado que la Ley 5/2025, de 24 de julio, establece la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil para los VMP a partir de enero de 2026, una medida que busca reforzar la seguridad tanto de conductores como de peatones.