Controlado el incendio en Ciudad Real: sin heridos pero con daños materiales

El incendio declarado esta mañana en las inmediaciones de Ciudad Real ya está controlado, gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de la capital, que mantiene activas las labores de refresco en la zona afectada para garantizar su extinción total y evitar posibles reactivaciones durante las próximas horas.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha agradecido públicamente la labor coordinada de los equipos de emergencia: bomberos, Policía Local, Policía Nacional y demás efectivos implicados.

"El incendio está controlado, pero permanecerá bajo vigilancia hasta tener la total seguridad de que no hay riesgo alguno. Queremos agradecer la rápida y eficaz actuación de los bomberos, de la Policía Local, la Policía Nacional y de todos los servicios de emergencias, así como la colaboración ciudadana", ha declarado.

El Ayuntamiento de Ciudad Real, según ha informado en un comunicado, recuerda que la zona permanecerá en observación durante las próximas horas para garantizar la seguridad de vecinos y propiedades.

Aunque no se han registrado daños personales, sí se han producido desperfectos materiales en fincas, inmuebles de escaso valor y en parte de una zona residencial cercana. Cañizares ha reconocido que "el susto ha sido importante" debido a la cercanía del fuego con la ciudad.

Ante este episodio, el Ayuntamiento ha recordado la obligación de mantener limpias y desbrozadas las parcelas rústicas, especialmente en verano, cuando el riesgo de incendio se multiplica.

"La seguridad de nuestros vecinos y la protección del entorno natural son prioritarias", ha subrayado el alcalde, recordando que el incumplimiento de esta normativa puede acarrear sanciones.

Desde el Consistorio insisten en que mantener en buen estado los terrenos es, además de una obligación legal, un acto de responsabilidad colectiva para reducir los riesgos y proteger tanto a las personas como a los bienes.