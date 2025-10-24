Se da por controlado el incendio originado en una planta de planta de basuras en Alcázar de San Juan

Un incendio originado este viernes ha saltado la alarma a primera hora de la mañana en la planta de tratamiento de residuos de Alcázar de San Juan, ubicada en el kilómetro 4 de la carretera CM-3012, en la provincia de Ciudad Real.

El fuego ha comenzado a las 6.19 horas y, aunque ha generado columnas de humo visibles desde los puntos cercanos, ya está controlado y no hay riesgo de que el humo llegue a las localidades cercanas.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, las llamas han afectado a unos paquetes de plástico prensados que se encontraban fuera de las instalaciones de la planta, por lo que no las instalaciones no han sufrido daños.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado bomberos tanto de Alcázar de San Juan como de Tomelloso para evitar que la magnitud del incendio fuera más.