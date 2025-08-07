¿Cuándo acaba la ola de calor en Castilla-La Mancha? El alivio llega este día

Castilla-La Mancha continúa haciendo frente a la ola de calor y encara varios días marcados por con temperaturas que alcanzarán los 41 grados en algunas zonas y con avisos meteorológicos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que se prolongarán hasta este domingo.

Este jueves, 7 de agosto, los avisos naranjas por altas temperaturas afectan a las provincias de Toledo, Ciudad Real y Cuenca, mientras que el resto de la región se mantiene en nivel amarillo.

Las máximas alcanzarán los 41 grados en los valles del Tajo y del Guadiana, afectando especialmente a Toledo y Ciudad Real. En Guadalajara se esperan hasta 39 grados, 38 en Albacete y 37 en Cuenca.

Las mínimas también serán elevadas, superando los 20 grados de forma generalizada en la mitad occidental. Solo Cuenca y Guadalajara estarán por debajo, con 18 y 19 grados, respectivamente.

Durante la jornada, los cielos estarán poco nubosos o despejados, aunque por la tarde se formarán algunas nubes de evolución, sobre todo en el suroeste, donde no se descartan tormentas aisladas. El viento será flojo, con intervalos moderados del sur durante las horas centrales.

Para este viernes, 8 de agosto, se mantiene el aviso naranja en Toledo y Ciudad Real. Las temperaturas continuarán siendo muy altas, con máximas de nuevo por encima de los 40 grados en las zonas del Tajo, Guadiana y parte de La Mancha.

En concreto, se prevén 41 grados en Toledo y Ciudad Real, 39 en Guadalajara, 37 en Cuenca y 36 en Albacete. Las mínimas oscilarán entre los 19 grados en Cuenca y los 24 en Toledo.

De cara a este sábado, 9 de agosto, el calor persistirá. El aviso naranja solo se mantendrá en Toledo, mientras el resto de provincias estarán bajo aviso amarillo. Se esperan 41 grados en Toledo y Ciudad Real, 39 en Guadalajara, 38 en Cuenca y 37 en Albacete. Las mínimas seguirán sin variaciones notables.

Para el domingo, 10 de agosto, aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas, no se esperan fenómenos meteorológicos significativos. Las máximas llegarán a 40 grados en Toledo y Ciudad Real, 38 en Guadalajara y 36 en el resto, mientras que las mínimas se mantendrán en valores similares al sábado.

Ante esta ola de calor, la Aemet recomienda extremar precauciones, especialmente durante las horas centrales del día, para evitar riesgos derivados de la exposición prolongada al calor.