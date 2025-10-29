Dani Martín llevará su gira '25 P*t*s años' a Toledo: fecha, ubicación y entradas

El artista madrileño Dani Martín ha anunciado a través de su cuenta de Instagram un concierto en Toledo, actuación que formará parte de su gira '25 P*t*s años'.

La cita tendrá lugar el próximo 5 de junio en el Recinto Ferial de la Peraleda a las 22.00 horas y las estradas se podrán adquirir desde este jueves, 30 de octubre, a las 12.00 horas.

La gira de Martín también hará parada en Albacete el próximo 12 de septiembre y promete ser "una celebración de su carrera cantando todos sus éxitos de estos 25 años", desde su etapa en El Canto del Loco hasta sus temas más actuales.

Su tour '25 P*t*s años' comenzará este año en Madrid, donde ofrecerá un total de diez actuaciones, la última el 20 de diciembre. Las fechas fijadas de sus conciertos en la capital son el 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de noviembre y el 12, 13, 19 y 20 de diciembre.

Otras fechas en 2026

Después de estos conciertos, el artista retomará la gira el mes de abril de 2026. Lo hará en el Navarra Arena, en Pamplona, el 18 de abril y, seguidamente, se subirá al escenario del Palau Sant Jordi, en Barcelona, para actuar el 25 del mismo mes.

Ya en el mes de mayo, el cantante llevará su tour hasta Valencia (9 de mayo), A Coruña (16 de mayo), Zaragoza (23 de mayo) y Palma de Mallorca (30 de mayo). De cara a junio, se trasladará a Valladolid (6 de junio), Sevilla (12 junio), Fuengirola (13 de junio) y Alicante (27 de junio).

Con la vista puesta en el verano, Dani Martín dará conciertos el 24 de julio en Santander y el 25 en Gijón. Como broche final a la temporada estival, actuará en Granada el 5 de septiembre, en Albacete el 12 y en Murcia el 26 del mismo mes. La gira concluirá el 3 de octubre de 2026 en Bilbao.