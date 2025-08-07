Detenida en Ciudad Real por apuñalar a una embarazada mientras tiraba la basura

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a una mujer, con múltiples antecedentes policiales y politoxicómana, como presunta autora de una agresión con arma blanca a una joven embarazada. Los hechos ocurrieron en la vía pública, cuando la víctima salió de su domicilio durante la noche para tirar la basura.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la joven, en avanzado estado de gestación, fue abordada por una mujer con aspecto muy desaliñado que le pidió treinta euros. Sin mediar palabra y de forma repentina, la agresora sacó una navaja de su bolsillo y la apuñaló en el abdomen.

A pesar de la gravedad del ataque, la víctima logró zafarse y regresar a su vivienda por sus propios medios. Su marido la trasladó de inmediato al Hospital General de Ciudad Real, donde quedó ingresada. Afortunadamente, el feto no corre peligro y la mujer se encuentra estable.

Tras la denuncia y las primeras averiguaciones, los agentes de la Policía Nacional lograron identificar rápidamente a la autora de los hechos, procediendo a su detención. La agresora ha sido puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa, y el juez ha decretado su ingreso en prisión.

La rápida actuación policial ha sido clave para localizar a la presunta agresora, una mujer con un historial delictivo amplio y problemas de adicción.