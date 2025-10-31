Detenido en Albacete un estafador que embaucó a vendedores de la ONCE por toda España

Un varón ha sido detenido por la Policía Nacional de Albacete como presunto autor de 24delitos de estafa, cinco delitos de estafa y otros 19 delitos leve, cometidos por en diferentes puntos del país.

La investigación se inició cuando cuatro vendedores de la ONCE en Albacete denunciaran que habían sufrido una estafa por parte de una misma persona. Según contaron, el estafador seguía siempre un mismo modus operandi: acudía a los puntos de venta y se ganaba la confianza de los empleados para después, aprovechándose de las limitaciones visuales de las víctimas, solicitarles una recarga de saldo para una plataforma de prepago en línea.

Una vez que se hacía con el código PIN de 16 cifras para realizar la recarga, rehusaba hacer la compra y devolvía el código, aunque ya haba tomado nota del mismo sin que nadie se percatase. Después, procedía a hacer la recarga con ese código sin haber pagado por ella, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Tras la actuación e investigación de la Policía Nacional, se ha logrado identificar y detener al presunto autor de los hechos, al que se le atribuyen otros 19 delitos leves por estafa realizados en distintos puntos de la geografía nacional y por los que responderá ante la autoridad judicial.