Detenidos nueve miembros de un peligroso clan por intento de asesinato a un joven en La Puebla de Montalbán (Toledo)

La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación 'Reginae', que ha culminado con la detención de nueve personas vinculadas a un mismo clan familiar, como presuntos responsables de una brutal agresión ocurrida en La Puebla de Montalbán (Toledo). La víctima, un hombre de 30 años, recibió tres disparos a "quema ropa" por la espalda el pasado 4 de agosto y fue trasladado en estado crítico al Hospital Universitario de Toledo.

La investigación, dirigida por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Torrijos y apoyada por varias unidades especializadas de la Comandancia de Toledo, ha permitido identificar a los nueve integrantes del clan, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Todos ellos han sido detenidos tras las entradas y registros realizados en tres domicilios en Burujón y en una finca rústica de La Puebla de Montalbán. Estas actuaciones han sido autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Torrijos.

Tras estos hechos, a los detenidos se les imputan diversos delitos: de asesinato en grado de tentativa, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y delitos contra la flora y fauna. Con estas detenciones, la Guardia Civil ha logrado desarticular lo que describe como un importante y peligroso grupo criminal.

Durante los registros, los agentes han intervenido armas de fuego cortas y largas, sustancias estupefacientes listas para su venta, una considerable cantidad de aves protegidas, sin anillado y enjauladas: 68 jilgueros comunes, 1 jilguero lugano, 5 jilgueros verdecillos, 1 jilguero verderón y 2 jilgueros pardillos. Estas aves fueron entregadas al Centro de Recuperación de Aves de Sevilleja de la Jara.

Participación

La operación ha contado con la participación del Equipo Territorial de Policía Judicial de Torrijos, el Equipo ROCA de la 5ª Compañía de Torrijos, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Toledo (UOPJ), así como el Equipo Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de Valdemoro.

En ella también ha participado la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), el Servicio Cinológico para detección de armas y explosivos de Madrid, patrullas de seguridad ciudadana y la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de Toledo.