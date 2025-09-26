Detienen a 12 personas por agredir con puñetazos y lanzar sillas a médicos y policías en el hospital de Ciudad Real

La Policía Nacional ha detenido a doce personas vinculadas con los graves disturbios ocurridos el pasado mes de junio en la planta de neurología del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Los incidentes estallaron cuando un grupo de familiares -compuesto por unas veinte personas- de una anciana de 80 años, que estaba siendo atendida en esa área, irrumpió sin autorización y protagonizó una agresión contra el personal sanitario.

Según fuentes policiales, los agresores, que entraron en la zona restringida, intimidaron y hostigaron a médicos y enfermeras. Tras conocer el grave pronóstico de la paciente, comenzaron a lanzar puñetazos y a arrojar sillas, macetas, además de macetas y otros objetos contra el equipo sanitario, que tuvo que refugiarse para protegerse.

La llegada de agentes de la Policía Nacional, apoyados por la Policía Local, no calmó los ánimos. Los policías fueron recibidos también con ataques de mobiliario, resultando varios de ellos con lesiones leves; uno perdió un diente tras un fuerte golpe con una muleta.

Durante la intervención, cuatro personas fueron arrestadas en el lugar, mientras que el resto huyó para evitar la detención. La posterior investigación, bautizada como operación 'Higia', permitió identificar y detener en las últimas semanas a otros ocho implicados, quienes habían sido los más activos en la agresión.

Todos los detenidos cuentan con antecedentes penales y se enfrentan a cargos por desórdenes públicos y lesiones, según informa la Policía Nacional.