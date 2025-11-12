Detienen en Albacete a un hombre que extorsionaba a usuarios de plataformas de contactos sexuales

Un varón ha sido detenido en Albacete como presunto autor de un delito de extorsión cometido a través de Internet que captaba a las víctimas en plataformas de contactos sexuales.

La actuación por parte de la Policía Nacional comenzó después de que varios ciudadanos denunciaran haber recibido chantajes tras acceder a estas aplicaciones con el fin de mantener encuentros de carácter sexual.

El delincuente les exigía dinero a cambio de no difundir información de contenido sexual a su entorno, a pesar de que los encuentros no se llegaban a dar. Además de solicitarles diferentes pagos, el hombre intimidaba gravemente a las víctimas, un acto que incluso se extendía a sus familiares.

A pesar de que algunos de los afectados accedían a realizar el pago del dinero requerido, el delincuente reiteraba sus amenazas con el pretexto de que no le había llegado la cuantía o que lo pagado no era suficiente.

Tanto los pagos realizados y como las comunicaciones entre la víctima y el implicado han permitido identificar al autor de los hechos, tras varios desplazamientos y vigilancias en diferentes localidades.

Según ha informado la Policía en un comunicado, el detenido ya ha sido puesto a disposición judicial.

Qué es el delito de extorsión

El artículo 243 Código Penal español recoge sobre el delito de extorsión: "El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados".

En otras palabras, el delito de extorsión se comete cuando otra persona amenaza o presiona a otra para que esta realice un acto que le perjudique económicamente. Todo ello con el objetivo de obtener dinero.