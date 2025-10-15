Lo detienen tras intentar atracar una sala de apuestas con una pistola de mentira en Guadalajara

La Guardia Civil de Guadalajara ha detenido a un hombre de 43 años en Azuqueca de Henares como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, tras ser sorprendido cuando intentaba atracar una sala de apuestas deportivas. El individuo accedió al local encapuchado y amenazó a una trabajadora con una pistola simulada.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado sábado 4 de octubre. El Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil -a través del número de emergencias 062- recibió una alerta que advertía de la posible comisión de un robo en el interior de un establecimiento de apuestas situado en el municipio de Azuqueca de Henares.

Una patrulla del Servicio de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de Azuqueca se desplazó inmediatamente al lugar de los hechos. A su llegada, los agentes sorprendieron al sospechoso saliendo de una de las habitaciones del local portando una bolsa. En ese momento, el hombre fue inmovilizado y detenido por los agentes.

Dentro del establecimiento se encontraba una trabajadora visiblemente afectada, que relató a los agentes cómo había sido obligada, bajo amenaza de arma, a abrir la caja fuerte y entregar el dinero que contenía, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Durante la intervención, los agentes recuperaron una bolsa con dinero en efectivo, un pasamontañas y una pistola que, tras su inspección, se comprobó que era una réplica simulada, usada habitualmente para intimidar en robos.

El detenido, de nacionalidad española y con 43 años de edad, fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil en Azuqueca de Henares, donde se instruyeron las correspondientes diligencias. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial.

En la operación también se contó con la colaboración de la Policía Local de Azuqueca de Henares, que participó en la coordinación del dispositivo y la atención a la víctima.

Robos con violencia o intimidación

Los robos con violencia o intimidación son una de las formas más graves dentro de los delitos contra el patrimonio. A diferencia de otros como el hurto o el robo con fuerza, implican el uso de la fuerza física o de amenazas directas para someter a la víctima y conseguir dinero u objetos de valor. Esto supone un riesgo directo para la integridad de las personas y generan un fuerte impacto emocional en quienes los sufren.

Es muy habitual que este tipo de robos se produzcan en establecimientos abiertos al público, especialmente en horarios de baja afluencia, durante la madrugada o primeras horas del día, cuando hay poco personal y el riesgo de ser identificados o sorprendidos es menor para los autores.