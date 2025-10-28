La Diputación de Toledo destinará más de 10 millones en la creación de una innovadora Unidad de Daño Cerebral

La Diputación Provincial de Toledo ha presentado este martes el proyecto de construcción de la nueva Unidad de Daño Cerebral Adquirido en la Residencia Social Asistida San José, un recurso pionero que reforzará la atención especializada a los pacientes y el acompañamiento a sus familias en la provincia.

Así lo ha avanzado durante el acto de presentación la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, junto a miembros de su equipo de Gobierno, donde ha subrayado que "invertir en la salud y el bienestar de las personas es invertir en la dignidad y el progreso de toda la provincia" y ha destacado que este centro será "un símbolo de esperanza, una promesa de acompañamiento y una garantía de que nadie queda atrás".

La nueva unidad contará con 40 plazas de ingreso y una Unidad de Rehabilitación Ambulatoria u Hospital de Día, para entre 200 y 400 pacientes al año; un equipo multidisciplinar y espacios accesibles, luminosos y diseñados para favorecer la recuperación integral, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Cedillo ha recalcado que "no se trata solo de rehabilitación física", sino que también buscan "la reinserción social, laboral y personal de los pacientes, acompañando a ellos y a sus familias en un proceso que devuelve esperanza, autonomía y dignidad". La inversión global superará los 10 millones de euros, que será financiada íntegramente con fondos propios de la Diputación.

Inicio de una transformación histórica

Durante el acto, Cedillo ha presentado oficialmente el proyecto de la nueva unidad, basado en la exposición del arquitecto Ramón Lahoz, encargado del estudio. La presidenta ha subrayado que el diseño será "moderno, funcional y sostenible, pensado para atender a las necesidades de los pacientes y sus familias".

La Diputación está a punto de adjudicar las obras de demolición del antiguo pabellón 3, que se prolongarán aproximadamente dos meses, periodo durante el cual se completarán los trámites para iniciar la construcción. Según Cedillo, esta etapa marcará "el comienzo de una transformación histórica en los servicios asistenciales de la provincia".

La presidenta ha destacado el valor social del proyecto, recalcando que "cada año, miles de personas sufren un ictus, un accidente de tráfico, un traumatismo o una enfermedad neurodegenerativa que altera su vida de manera brusca". Declaraciones a las que ha añadido que "hasta ahora, muchos pacientes debían desplazarse fuera de Toledo para recibir atención especializada" y ha proseguido: "Hoy decimos alto y claro: eso termina aquí".

Diseño de Ramón Lahoz

El arquitecto Ramón Lahoz ha explicado que "el nuevo edificio será un emblema de una institución que cuida de sus ciudadanos, que los protege y reintegra, que cuenta con ellos para el futuro. Para ello es necesario realizar una arquitectura capaz de mostrar los valores de la atención pública, del cuidado y de la integración".

Tal y como ha señalado Lahoz, durante el tratamiento, el paciente disfrutará de una estancia cómoda e íntima en habitación individual domotizada, con terraza orientada al sur con vistas hacia el río y a la ciudad de Toledo. La superficie destinada a hospitalización supone 1600 metros cuadrados, distribuidos en dos unidades de 20 habitaciones cada una, además de salas de estar y visitas de familiares.

El arquitecto ha explicado que se destinará una superficie de 1500 metros para la aplicación de terapias que contarán con equipos de alta tecnología para rehabilitación integral, neuroestimulación, logopedia. Entre ellas, destacan un gimnasio de 200 metros cuadrados, zona atención ambulatoria y una piscina terapéutica con hidroterapia, grúa de techo y elevador.

El edificio dispondrá de 2.700 metros cuadrados de superficie exterior, que se acondicionaran para tener accesos cómodos de pacientes ambulatorios por el norte y un jardín terapéutico y descanso en el sur, contribuyendo así a mantener activo el contacto con la naturaleza y el paisaje para favorecer el bienestar y la recuperación.

UDACE cuenta con una superficie construida total de 5.885 metros cuadrados y está diseñada con criterios de accesibilidad universal, eficiencia y bajo consumo, una arquitectura sostenible que impulsa la rehabilitación y el bienestar.

Parte de un plan de modernización

La presidenta de la Diputación ha enmarcado este proyecto como parte del proceso de modernización y humanización que su Gobierno lleva a cabo en la Residencia Social Asistida, un plan que abarca la Unidad de Cuidados Paliativos, la reforma de los comedores del Pabellón 2, la mejora de accesibilidad y de los espacios comunes, además de otras actuaciones que refuerzan la atención a los pacientes y al conjunto de personas que forman parte de Residencia Social.

"Hoy no solo presentamos un proyecto: iniciamos un camino de recuperación, de esperanza y de futuro. Lo hacemos juntos, para avanzar unidos, con trabajo y con corazón, como lo han hecho siempre los toledanos y como queremos hacerlo desde el equipo de Gobierno de la Diputación de Toledo", ha concluido Cedillo.