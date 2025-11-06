Sucesos
Dos camiones chocan y uno de los conductores resulta herido en una carretera de Ciudad Real
El accidente de tráfico ha dejado herido al conductor de uno de los vehículos implicados
Un accidente de tráfico en la A-4, a la altura del término municipal de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), ha dejado herido a un hombre de 45 años, conductor de uno de los vehículos implicados,
El siniestro se produjo a las 23.52 horas de este miércoles, a consecuencia de la colisión entre dos camiones en el kilómetro 222 de la mencionada vía, según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
Hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Valdepeñas, médico de urgencias, una UVI y una ambulancia vital, que trasladó al herido al Hospital de Valdepeñas.
El accidente provocó el corte de los dos carriles de la A-4, aunque este jueves únicamente está cortado el carril derecho en sentido Andalucía.
