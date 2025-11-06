Dos camiones chocan y uno de los conductores resulta herido en una carretera de Ciudad Real

Un accidente de tráfico en la A-4, a la altura del término municipal de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), ha dejado herido a un hombre de 45 años, conductor de uno de los vehículos implicados,

El siniestro se produjo a las 23.52 horas de este miércoles, a consecuencia de la colisión entre dos camiones en el kilómetro 222 de la mencionada vía, según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Valdepeñas, médico de urgencias, una UVI y una ambulancia vital, que trasladó al herido al Hospital de Valdepeñas.

El accidente provocó el corte de los dos carriles de la A-4, aunque este jueves únicamente está cortado el carril derecho en sentido Andalucía.