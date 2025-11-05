Los dos castellanomanchegos más ricos de la región tienen 450 millones de patrimonio y lideran una prestigiosa empresa de quesos

La reconocida revista Forbes publica cada año la lista de las 100 personas más ricas de España y en ella se cuelan dos personas procedentes de Castilla-La Mancha: los propietarios de Quesos García-Baquero, Miguel Ángel y a Mar García-Baquero.

Con un patrimonio de 450 millones de euros cada uno, ocupan la posición 100, convirtiéndose en los únicos castellanomanchegos que aparecen en el ranking. Y todo ello gracias a uno de los productos más emblemáticos de la región como es el queso.

Su fortuna ha aumentado 50 millones con respecto al año pasado, cuando contaban con 400 millones cada uno.

Su producto no sólo cautiva paladares de la región, sino que llega a un total de 60 países. La familia gestiona la empresa, con sede en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), mediante la sociedad Coblilac, manteniendo las técnicas artesanales y la receta de toda la vida.

El negocio inició su andadura en 1962 de la mano de Hersilio García Baquero, el padre de Mar y Miguel Ángel. Sus hijos heredaron la empresa en el año 2014 y continuaron con la tradición familiar que hoy mantiene viva una de las marcas más reconocidas del sector.

Amancio Ortega, a la cabeza

En el otro extremo del listado, aparece Amancio Ortega, el fundador de la multinacional de moda Inditex, que lleva varios año liderando esta lista gracias a su imponente fortuna de casi 110.000 millones de euros, seguido de su hija, quien ocupa el segundo puesto.

Así, entre los empresarios, banqueros, inversores y demás personalidades con mayor fortuna de la lista se encuentran:

Amancio Ortega (Inditex)

Sandra Ortega (Accionista Inditex)

Rafael del Pino Calvo-Sotelo (Ferrovial)

Juan Roig (Mercadona)

Juan Carlos Escotet (Abanca)

Tomás Olivo (Galerías Comerciales)

Hortensia Herrero ( Accionista Mercadona)

María del Pino (Fundación Rafael del Pino)

Miguel Fluxà Rosselló (Grupo Iberostar)