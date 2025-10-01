Estabilizado el fuego en el Pico del Lobo: baja a Nivel 0 y reabren accesos restringidos en la zona

El incendio forestal declarado en el entorno del Pico del Lobo, dentro del término municipal de Peñalba de la Sierra (Guadalajara), ha sido rebajado a Situación Operativa Nivel 0, según ha informado este martes el dispositivo Infocam del Gobierno de Castilla-La Mancha. Tras varios días de trabajo intenso, la estabilización del fuego permite recuperar parcialmente la normalidad en la zona.

La superficie afectada por el incendio se estima en 3.000 hectáreas, de las cuales aproximadamente 2.600 corresponden a Castilla-La Mancha y unas 400 a Castilla y León. Aunque se trata de un fuego de gran extensión, las condiciones meteorológicas y la rápida actuación de los medios de extinción han evitado consecuencias mayores.

En estos momentos, el incendio no supone un riesgo para la población ni para infraestructuras críticas, lo que ha permitido rebajar el nivel de emergencia.

Uno de los puntos más destacados tras la mejora de la situación es la reapertura del acceso al Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra, uno de los enclaves naturales más visitados de la provincia de Guadalajara, especialmente en otoño. También ha sido restablecido el tráfico en la carretera GU-187, que había sido cortada de forma preventiva.

Ambas decisiones se han tomado tras comprobar que no existen riesgos inmediatos para visitantes o conductores, aunque se recomienda prudencia en las zonas cercanas al perímetro afectado.

Pese al descenso al Nivel 0, el dispositivo de emergencias mantiene desplegados 6 medios terrestres y 23 efectivos -entre bomberos forestales y agentes medioambientales- que continúan realizando tareas de vigilancia y control, con el objetivo de evitar posibles reactivaciones del fuego.

Diez días de lucha

El incendio se originó en la mañana del domingo 21 de septiembre, a las 8.13 horas, y todo apunta a que fue provocado por la caída de un rayo, según las primeras estimaciones.

Durante los diez días en los que se ha trabajado intensamente para controlar el fuego, han participado un total de 187 medios aéreos y terrestres, así como 913 efectivos procedentes de Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, el Ministerio para la Transición Ecológica y la Unidad Militar de Emergencias (UME), según los datos del sistema de información de incendios Fidias, gestionado por la Junta de Comunidades.