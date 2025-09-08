Este bello pueblo de Castilla-La Mancha quiere convertirse en la mejor escapada rural de España

El municipio toledano de Navahermosa ha sido seleccionado como representante de Castilla-La Mancha en la nueva edición del certamen nacional Capital Escapada Rural 2025, una iniciativa que reconoce a los pueblos con encanto que destacan por su apuesta por el turismo rural sostenible y el desarrollo local.

La responsable de la Oficina de Turismo de la localidad, Cristina Muñoz, ha defendido la candidatura asegurando que "Navahermosa cuenta con grandes recursos que no han sido descubiertos todavía" por el público.

Entre ellos, ha destacado su cercanía al Parque Nacional de Cabañeros, la posibilidad de avistar linces ibéricos o de vivir experiencias únicas como la berrea del ciervo, así como su gastronomía tradicional, con productos como el queso artesanal como uno de sus principales reclamos.

El certamen, que busca pueblos de menos de 10.000 habitantes con oferta de alojamientos rurales y compromiso con el turismo de cercanía, valorará también las iniciativas locales.

En este sentido, Muñoz ha puesto en valor el trabajo que se viene haciendo desde la Oficina de Turismo para dinamizar la vida del municipio, con la organización de nuevas actividades como mercadillos hortelanos o rutas de senderismo, promocionadas a través de redes sociales.

Cómo y cuándo votar

La elección del ganador se realizará mediante votación popular en la web del certamen, que permanecerá abierta hasta el próximo 27 de octubre. El fallo se dará a conocer dos días después, el miércoles 29.

Entre los beneficios que supondría el premio para el municipio ganador se encuentran una mayor visibilidad nacional, incremento de las reservas turísticas y dinamización de la economía local.

Desde su creación, Escapada Rural ha celebrado ya ocho ediciones con más de 1.700 municipios participantes de todas las comunidades autónomas. En 2017, el premio recayó en Sigüenza (Guadalajara), siendo hasta la fecha el único municipio castellanomanchego en lograr este reconocimiento.

En la pasada edición, el representante de la región fue Brihuega, también en Guadalajara, mientras que el título fue para Santa Eulalia de Oscos, en Asturias.