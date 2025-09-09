Esto es lo que no puedes dejar de comer si vas a la Feria de Albacete: tres manjares típicos que todo albaceteño recomienda

La Feria de Albacete ha vuelto con toda su fuerza y con ella regresan también esos sabores inconfundibles que forman parte del alma de esta celebración. Porque sí, bailar en las carpas o disfrutar de la música en El Templete es parte del plan pero sentarte a comer un buen bocadillo de 'chorimorci' o saborear un Miguelito con sidra es, para muchos, el verdadero ritual.

Hay clásicos gastronómicos que, año tras año, se mantienen como imprescindibles. El más famoso, sin duda, es el bocadillo de 'chorimorci', una bomba de sabor que combina chorizo y morcilla en una única pieza de pan que sorprende por su contraste y contundencia. Por alrededor de ocho euros -con bebida incluida-, se convierte en el combustible oficial de los feriantes más fieles. Si prefieres algo más suave, también encontrarás opciones como la chistorra.

Y para rematar una buena comida, nada mejor que el dulce más icónico de La Roda: el Miguelito. Crujiente hojaldre relleno de crema o chocolate y coronado con azúcar glasé. Ideal con un café o una sidra bien fría, es el postre que nunca falla en el recinto ferial, donde varios puestos se dedican exclusivamente a su venta.

Pero no todo es embutido o repostería. También hay sitio para los sabores más tradicionales como las berenjenas de Almagro. Este producto con Indicación Geográfica Protegida, típico del Campo de Calatrava, se presenta aliñado y encurtido con ese sabor único que evoca a las ferias de toda la vida. Suele encontrarse en puestos frente al Pincho y es perfecto para quienes buscan algo diferente.

En definitiva, más allá de las luces y la música, la Feria también se saborea. Y si aún no has probado alguno de estos imprescindibles, ya sabes qué ruta seguir la próxima vez que te acerques al Recinto.