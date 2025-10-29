Estos son los cinco puentes que te esperan en 2026 en Castilla-La Mancha

La Junta de Comunidades de Castilla‑La Mancha ha publicado recientemente en el ­Diario Oficial de Castilla‑La Mancha (DOCM) la resolución definitiva del calendario laboral 2026 en la región.

Se trata de un calendario compuesto con fiestas de carácter cívico, de celebraciones recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, así como de fechas recogidas en los acuerdos con la Santa Sede de 1979.

En él se establecen un total de 12 días festivos -entre nacionales y autonómicos- de carácter retribuido y no recuperable en todo el ámbito regional. De todos ellos, 9 se celebrarán conjuntamente en toda España:

1 de enero (Año Nuevo)

6 de enero (Epifanía del Señor)

3 de abril (Viernes Santo)

1 de mayo (Día del Trabajador)

31 de mayo (Día de Castilla-La Mancha)

15 de agosto (Asunción de la Virgen)

1 de noviembre (Día de Todos los Santos)

8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (Nacimiento de Jesús)

Además de estos, será festivo en Castilla-La Mancha el jueves 2 de abril (Jueves Santo) y el lunes 6 de abril, Lunes de Pascua. También se ha determinado como festivo el jueves 4 de junio, día del Corpus Christi, en sustitución al descanso del 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, al coincidir este en domingo.

De igual manera, el lunes 2 de noviembre tendrá carácter festivo, dado que el Día de Todos los Santos cae en domingo, por lo que se traslada al lunes.

A todos ellos, se sumarán las dos fiestas locales que puede fijar cada ayuntamiento.

Cinco puentes

Con estas fechas, el calendario permitirá disfrutar de un total de cinco puentes. El primero llegará en Semana Santa (2 de abril, 3 de abril y 6 de abril). A este le seguirá el del 1 de mayo, Día del Trabajador, y el tercero coincidirá con el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, que es lunes.

A estos se suman el puente del 2 de noviembre, al trasladarse la festividad por el Día de Todos los Santos, y el último llegará en Navidad, en concreto, el fin de semana que arranca el viernes 25 de diciembre.

Mientras que en 2025 los castellanomanchegos terminarán el 2025 con tan solo tres descansos prolongados, el calendario laboral de 2026 amplía esa cifra hasta cinco, lo que permitirá más oportunidades para desconectar, organizar escapadas o simplemente disfrutar del tiempo libre.