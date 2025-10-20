Eurocaja Rural refuerza su presencia en la Comunidad Valenciana con una nueva oficina en Ibi

Eurocaja Rural ha inaugurado una nueva oficina en la ciudad alicantina de Ibi, desde la que ofrecerá su amplio catálogo de productos y servicios financieros adaptados a las necesidades de empresas, sector primario, autónomos, Administraciones Públicas y particulares. Entre su oferta destacan soluciones de liquidez y crédito, financiación personalizada, banca digital, medios de pago, seguros y asesoramiento en inversión, entre otros.

La nueva oficina está situada en la calle Doctor Waksman, número 3, muy cerca del Mercado Central. Su horario de atención será de 8.30 a 14.00 horas y contará al frente con Daniel Juan Sepúlveda como responsable, junto al gestor comercial David Burgada Izquierdo.

Con esta apertura, la entidad financiera reafirma su apuesta por ofrecer un trato cercano, personalizado y profesional, una de sus principales señas de identidad. También defiende que el sector financiero requiere de un asesoramiento directo y especializado, por lo que apuesta decididamente por la atención presencial, sin renunciar a una estrategia omnicanal, que combina el soporte digital con la presencia física.

Contra la exclusión financiera

Eurocaja Rural advierte que la exclusión financiera no afecta solo a pequeños municipios, sino también a barrios urbanos que han perdido oficinas bancarias tras cierres masivos. En este sentido, la entidad se mantiene como única referencia financiera en 71 municipios, que suman más de 89.000 habitantes, apostando por mantener servicios en zonas donde otras entidades han desaparecido.

Compromiso social a través de su Fundación y su Fondo de Promoción

Además de su actividad financiera, Eurocaja Rural mantiene un firme compromiso con las comunidades donde opera. A través de su Fondo de Educación y Promoción (FEP) y su Fundación, canaliza ayudas sociales, proyectos asistenciales y colaboraciones con ONG y asociaciones locales.

En la provincia de Alicante, destacan iniciativas como la donación de 2.000 euros a la Asociación ÁGORA-FOIA de Castalla, destinada al apoyo emocional y actividades grupales para pacientes oncológicos y sus familias. También resalta el programa 'WORKIN' impulsado por la Asociación APSA, que recibió ayuda de la Fundación para mejorar la empleabilidad de jóvenes con discapacidad intelectual en operaciones de montaje y venta online.

Presencia en la Comunidad Valenciana desde 2017

Desde su llegada a la Comunidad Valenciana en 2017, Eurocaja Rural ha consolidado su presencia con un total de 69 oficinas, distribuidas en 40 en la provincia de Alicante, 27 en Valencia y 2 en Castellón. La entidad supera los 500.000 clientes, cuenta con más de 100.000 socios y su grupo económico emplea a más de 1.400 profesionales.

Con esta nueva apertura en Ibi, Eurocaja Rural reafirma su compromiso con el desarrollo económico, la inclusión financiera y la atención social en la región.