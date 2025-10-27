Tres personas heridas graves tras la explosión en una empresa de residuos en Socuéllamos (Ciudad Real)

Una explosión en una nave de una empresa de tratamiento de residuos sanitarios situada en la calle Dinamarca del polígono 'El LLano' de Socuéllamos (Ciudad Real) ha dejado al menos a tres personas han resultado heridas de gravedad.

El suceso ha tenido lugar este lunes por la mañana, sobre las 8.51 horas, según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Según ha recogido el medio 'Socuéllamos al Día', dos de los heridos presentan quemaduras en hasta el 80% de su cuerpo.

Hasta el lugar de la explosión ha acudido la Guardia Civil, la Policía Local, además de los bomberos de Tomelloso, un médico de Urgencias, dos helicópteros sanitarios, una UVI y una ambulancia de Soporte Vital Básico.

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha mostrado su preocupación por la explosión, que ha calificado de "muy grave".

Desde el sindicato, Ortega ha subrayado que están intentando aclarar cuales son las causas del accidente, comprobar si se han cumplido todas las medidas de seguridad y evaluar las consecuencias de los hechos.

"Estaremos vigilantes. Esperemos que las consecuencias sean las mínimas posibles y no tengamos que lamentar ninguna desgracia", ha añadido.