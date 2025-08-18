Las exportaciones en Castilla-La Mancha alcanzan 915 millones en junio y suben un 6,5% en 2025

Las exportaciones de Castilla-La Mancha superaron en el mes de junio los 915,9 millones de euros, y suman en los seis primeros meses de este ejercicio casi 5.479 millones de euros, creciendo por encima del seis por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Las ventas exteriores de Castilla-La Mancha superaron los 915,9 millones de euros en el mes de junio, lo que supone un crecimiento en términos interanuales del 3,4 por ciento. Este buen desempeño de las exportaciones regionales en el mes de junio contribuye a que Castilla-La Mancha roce los 5.479 millones de euros en exportaciones en los seis primeros meses del año (5.478,9 millones de euros exportados), con un crecimiento del 6,5 por ciento en este periodo con respecto al inicio del año anterior.

Castilla-La Mancha continúa consolidando su perfil exportador con una evolución positiva durante el primer semestre de 2025. El crecimiento interanual en junio y en el acumulado de enero a junio refleja un comportamiento sólido de las ventas exteriores, especialmente destacable en un contexto de desaceleración general del comercio global.

Ese crecimiento en los seis primeros meses del año registra además crecimientos significativos en los principales sectores exportadores desde la región, como la industria agroalimentaria, que sigue liderando las ventas exteriores de Castilla-La Mancha con un acumulado de 1.931,8 millones de euros, un 7,3 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior; o las manufacturas de consumo, con 676,1 millones de euros y un crecimiento del doce por ciento.

En junio, la industria agroalimentaria registró 323,1 millones de euros en ventas exteriores, un 8,6 por ciento más que en el mismo mes del pasado año, y las manufacturas de consumo 124,5 millones de euros, un 24 por ciento que en junio de 2024.

Por provincias

Por provincias, en el mes de junio las exportaciones caen en un 2,5 por ciento en la provincia de Albacete, con más de 121 millones de euros exportados; crecen en un 4,2 por ciento en la provincia de Ciudad Real, superando los 236 millones de euros; crecen un 1,9 por ciento en Cuenca, rozando los 62 millones de euros; caen un 0,3 por ciento en Guadalajara, con más de 217 millones de euros; y rozan en la provincia de Toledo los 279 millones de euros, un 9,1 por ciento más que en el mismo mes del año anterior.

En el acumulado anual, con los meses de enero y febrero, Albacete supera los 793 millones de euros en exportaciones y crece un 2,9 por ciento; en Ciudad Real se superan los 1.219 millones de euros en ventas exteriores con un leve retroceso del tres por ciento en términos interanuales; en Cuenca las exportaciones crecen un nueve por ciento en enero y febrero superando los 433,4 millones de euros; en Guadalajara lo hacen en un 11,2 por ciento, con 1.443 millones de euros exportados; y en la provincia de Toledo crecen también un 11,8 por ciento en los meses de enero y febrero con respecto al año anterior, con unas ventas exteriores acumuladas que superan los 1.590,2 millones de euros.