El fuego de Calera y Chozas baja a nivel 1 y se levanta el confinamiento de 5.000 personas

El incendio declarado en la tarde de este martes en la entidad menor de Alberche del Caudillo (Toledo) ha experimentado una evolución favorable en las últimas horas, lo que ha permitido rebajar su situación operativa a nivel 1, después de alcanzar el nivel 2 durante la madrugada debido a la cercanía del fuego a zonas habitadas y bienes no forestales.

Con esta mejoría, el Plan Infocam ha comunicado este miércoles el levantamiento del confinamiento preventivo que afectó a más de 5.000 personas en la vecina localidad de Calera y Chozas, donde la proximidad del humo y las llamas obligó a tomar medidas de seguridad.

También se ha reabierto al tráfico la carretera CM-4101, una de las vías afectadas por el incendio, aunque la CM-4130 permanece cortada en sus seis primeros kilómetros del núcleo urbano.

Actualmente, once medios terrestres y 47 efectivos continúan trabajando en la zona para asegurar el perímetro y evitar reproducciones, aunque el incendio ya no presenta el nivel de riesgo que tuvo en las últimas horas. En total, han llegado a participar más de 100 efectivos desde que comenzó el fuego pasadas las 18.00 horas de este martes.

El incendio, que se inició en Alberche del Caudillo, se desplazó con rapidez hasta Calera y Chozas impulsado por el viento, lo que obligó a un gran despliegue de recursos y a extremar las precauciones.

Por su parte, en Navalmoralejo, otro de los focos activos en la provincia de Toledo, también se ha estabilizado la situación y se ha levantado el confinamiento en esta localidad y en La Estrella. Mientras, en El Gamonoso (Ciudad Real), el fuego ha sido dado por controlado.