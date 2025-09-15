Fundación Eurocaja Rural lanza 'Workin 2025' para impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad

El proyecto 'WORKIN', impulsado por la Fundación Eurocaja Rural, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y la integración social de las personas con discapacidad, promoviendo su empoderamiento personal y social a través del empleo. Para ello, la entidad seleccionará 10 iniciativas presentadas por asociaciones y fundaciones que operen en los territorios donde está presente Eurocaja Rural.

Las propuestas deberán enmarcarse en una de las siguientes líneas de actuación: Inserción Laboral de personas con discapacidad, en empresas ordinarias y/o promoción del autoempleo; Formación para la Inserción Laboral, programas formativos para mejorar la empleabilidad de las personas de los colectivos referidos; y Formación e Inserción Laboral, iniciativas que combinen programas formativos con oportunidades de inserción laboral.

Cada entidad podrá presentar un máximo de dos proyectos distintos, entre el 15 de septiembre y el 10 de noviembre, a través de la página web www.fundacioneurocajarural.es. Una vez evaluados por una Comisión de Valoración, se designarán los beneficiarios de la ayuda económica de 10.000 euros. Esta cuantía irá destinada a cubrir la totalidad o parte de los gastos generados en los proyectos seleccionados.

A la hora de valorar las iniciativas, se tendrán en cuenta distintos criterios, entre ellos: la fijación de empleo para la inclusión social, la mejora de la empleabilidad y las oportunidades de los colectivos; los derechos fundamentales de las personas; los proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades y la plena inclusión; reducir barreras; y fomentar la sostenibilidad.

También se considerará la relación en el entorno, la formulación del proyecto, el grado de innovación, la metodología empleada, así como el impacto social de la iniciativa en las personas y en el entorno.

Desde su lanzamiento en 2014, el programa 'WORKIN' ha apoyado a más de 100 entidades dedicadas a la formación e inserción laboral de personas con discapacidad, beneficiando de forma directa a más de 7.300 personas.