Golpe de suerte en Ciudad Real: gana más de 686.000 euros con un boleto de La Primitiva

Un vecino de Ciudad Real ha visto cómo la fortuna tocaba a su puerta este jueves 28 de agosto, al acertar los seis números de la combinación ganadora del sorteo de La Primitiva y llevarse un premio de 686.249 euros.

El boleto ganador fue validado en la administración número 7 de Ciudad Real capital, ubicada en la calle Prado, según han confirmado fuentes oficiales de Loterías y Apuestas del Estado. Este premio pertenece a la primera categoría del sorteo, que requiere la coincidencia exacta de los seis números principales.

La combinación ganadora de este sorteo corresponde a los números 2, 38, 12, 19, 45 y 11, con el número complementario 21 y el reintegro 5.

Además, en esta misma jornada se ha registrado un único acertante de categoría especial, que ha logrado sumar el reintegro al acierto total y se ha llevado un premio de más de 62 millones de euros. Este boleto ha sido validado en una administración de Burgos.