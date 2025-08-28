Una veintena de vecinos han tenido que ser desalojados en la noche de este miércoles tras declararse un incendio en la cocina de una vivienda situada en un edificio de la calle Levante, en Toledo capital. El fuego ha generado una gran cantidad de humo que obligó a evacuar el inmueble por precaución.

El aviso al Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha se recibió pasadas las 23.30 horas. Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de bomberos, que lograron extinguir las llamas y ventilar el edificio, permitiendo que los residentes pudieran regresar a sus casas poco después.

En el operativo también han participado efectivos de la Policía Local y Nacional, así como una UVI móvil que ha permanecido en la zona de forma preventiva, aunque no ha sido necesaria su intervención sanitaria. Afortunadamente, no se han registrado heridos.