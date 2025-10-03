La Guardia Civil desmantela una plantación de cannabis en Villarrobledo e intercepta 1.500 dosis de marihuana

La Guardia Civil de Albacete ha desarticulado una significativa plantación de cannabis sativa en el municipio de Villarrobledo, culminando con la detención de una mujer de 43 años. La operación permitió la incautación de 45 kilos de cogollos, equivalentes a unas 135.000 dosis, además de ocho plantas de gran tamaño próximas a su recolección.

La investigación se inició tras alertas vecinales que señalaban la existencia de un posible punto de cultivo en el patio de una vivienda, lo que generó inquietud entre los residentes. Tras verificar la información, los agentes accedieron al inmueble y localizaron las plantas, que presentaban un avanzado estado de maduración. El procesamiento de la materia vegetal confirmó la magnitud del hallazgo, considerado un riesgo potencial para la salud pública.

La operación se enmarca en los esfuerzos de la Benemérita por prevenir la distribución ilícita de estupefacientes. La retirada de esta cantidad de droga del mercado ilegal representa un paso importante en la protección de la comunidad. La detenida fue puesta a disposición judicial, acusada de un delito contra la salud pública en la modalidad de cultivo de marihuana.

Esta actuación se suma a otras intervenciones recientes en la provincia de Albacete, dirigidas a erradicar plantaciones ilegales y puntos de producción clandestina.