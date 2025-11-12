La Guardia Civil detiene a un hombre que atracó una gasolinera de Guadalajara y amenazó al empleado

Un hombre de 38 años ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil de Guadalajara tras intimidar con un arma blanca al empleado de una estación de servicio de la A-2, a la altura del término municipal de Azuqueca de Henares, y llevarse unos 320 euros.

La actuación de la Benemérita comenzó tras recibir una llamada telefónica, en la que se alertaba del robo en la gasolinera, ubicada en el kilómetro 41.5 de la mencionada autovía, según ha trasladado la Guardia Civil.

Este aviso permitió a los agentes localizar minutos después el vehículo con el que se dieron a la fuga, que se encontraba estacionado en el casco urbano de la localidad guadalajareña, muy cerca al lugar en el que se encontraba el presunto autor de los hechos.

Durante la inspección realizada en el turismo, se localizaron diversos objetos relacionados con el robo, así como un cuchillo de grandes dimensiones utilizado en el ilícito penal, por lo que se procedió a la detención de esta persona.

La detención permitió descubrir que el implicado contaba con numerosos antecedentes policiales, así como de una orden de detención y puesta a disposición del juzgado número 1 de Ocaña (Toledo).

Diligencias instruidas

Tras los hechos, se han abierto las correspondientes diligencias por la detención de un varón de nacionalidad española como presunto autor de un robo con violencia e intimidación. El detenido y las diligencias han sido puestas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Guadalajara, quienes decretaron su ingreso en prisión.

La Benemérita no descarta que se produzcan más detenciones relacionadas con el suceso, ya que la investigación sobre el caso continúa abierta.