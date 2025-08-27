Herido un hombre de 46 años tras ser atacado con un arma blanca de madrugada en Almedina (Ciudad Real)

Un hombre de 46 años ha resultado herido por arma blanca esta madrugada tras verse implicado en una pelea en la localidad ciudadrealeña de Almedina.

El suceso ha tenido lugar en plena calle Mayor, en torno a las 2.59 horas, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El herido fue atendido en el lugar por un médico de urgencias que se desplazó hasta la zona. A pesar de haber sufrido heridas por arma blanca, el hombre rechazó ser trasladado en ambulancia y optó por acudir por sus propios medios a un centro sanitario para recibir atención médica.