Un hombre acaba herido con arma blanca tras una pelea en plena calle de Talavera

Un hombre de 46 años ha resultado herido en la madrugada de este lunes tras una reyerta ocurrida en plena vía públicaen Talavera de la Reina.

El incidente tuvo lugar sobre las 00.26 horas en la calle Santa Cristeta y obligó a movilizar a los servicios de emergencia.

Según han informado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el varón fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Nuestra Señora del Prado, donde fue atendido de las heridas provocadas por arma blanca.

Al lugar de los hechos también acudieron efectivos de la Policía Nacional.