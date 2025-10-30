Un hombre atraca a punta de pistola dos bancos de la provincia de Toledo y se lleva casi 10.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a una persona por dos robos con violencia e intimidación cometidos en sucursales bancarias de la provincia de Toledo, uno de ellos en Valmojado y otro en Quismondo.

En el marco de la operación 'Orionto', con la que la Policía Judicial de la Guardia Civil ha investigado ambos casos, se comprobó que el asaltante exhibió una pistola para amenazar e intimidar a los empleados de las dos sucursales.

El primero de los robos tuvo lugar el 21 de marzo en Valmojado, donde el asaltante logró llevarse alrededor de 6.000 euros. Hasta hacerse con esa cantidad, se pudo observar a través de las cámaras de seguridad que esta persona actuaba solo con un vehículo previamente sustraído para desplazarse hasta el lugar.

Ya en el interior de la sucursal ocultaba su rostro con una mascarilla y gorra con el objetivo de dificultar su identificación, ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Fue el pasado 23 de octubre cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento un segundo robo en Quismondo. En esta ocasión, el autor empleó el mismo modus operandi, intimidando al empleado con un arma de fuego y logrando sustraer unos 3.700 euros.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad facilitaron una vez más la investigación de los agentes, quienes comprobaron que el sospechoso tenía una apariencia similar al del primer asalto y que había huido del lugar con un vehículo de características similares.

Identificado y detenido

A partir de la información obtenida, la Guardia Civil estableció un dispositivo operativo en Talavera de la Reina (Toledo). Allí, los agentes localizaron el vehículo utilizado e identificaron y detuvieron al presunto autor.

En el registro del domicilio del detenido se ha conseguido recuperar la totalidad del dinero sustraído, el arma utilizada -una pistola de aire comprimido-, prendas de ropa utilizadas en el robo, diversas herramientas para forzar vehículos y un arma blanca.