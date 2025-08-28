Hospitalizado un joven de 19 años tras ser agredido con arma blanca en un pueblo de Ciudad Real

Un joven de 19 años ha resultado herido en la mañana de este jueves tras sufrir una agresión con arma blanca en la localidad ciudadrealeña de Tomelloso.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 7.30 horas en la calle Triunfo Ave María, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Estas mismas fuentes han informado que hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y una ambulancia de urgencias, que ha trasladado al herido al Hospital General de Tomelloso para ser atendido.

Por el momento no han trascendido detalles sobre la gravedad de las heridas ni sobre las circunstancias que rodearon el ataque.