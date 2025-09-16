Ilia Topuria promete una velada de artes marciales mixtas en Toledo: "Se lo vamos a dar"

Ilia Topuria, campeón mundial del peso ligero en la Ultimate Fighting Championship (UFC), se ha comprometido este martes que la promotora WOW organice una velada de artes marciales mixtas en la plaza de toros de Toledo, respondiendo así al interés expresado por el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, en promocionar este deporte en la capital castellanomanchega.

Durante un desayuno informativo celebrado en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, Topuria ha sido contundente al afirmar: "El alcalde lo que quiere es un evento de WOW en Toledo y se lo vamos a dar".

El regidor toledano, presente en el encuentro, ha insistido en que la plaza de toros de Toledo sería "el lugar idóneo" para este evento, aunque ha reconocido que, dada la complejidad organizativa, la cita se plantearía para 2026.

Velázquez ha destacado el potencial de Toledo para acoger este tipo de eventos deportivos. "Existe la posibilidad de que, dentro de WOW, Toledo pueda tener una velada como ya las han tenido otras ciudades como Alicante, Zaragoza y Madrid. Nos gustaría, hay público objetivo y sería un éxito para la ciudad".

Por su parte, el presidente de WOW en España, Arturo Guillén, ha respaldado la iniciativa y ha compartido su entusiasmo. "Soy muy taurino y sería un sueño llenar una plaza de toros".

Guillén ha recordado además que ya han celebrado veladas en otras plazas, como la de Vista Alegre en Madrid, y ha destacado la conexión entre la lucha y la tauromaquia.

"Tenemos una ventaja competitiva en nuestro país que hay que aprovechar. La lucha reúne muchos de los valores ancestrales de la tauromaquia", ha subrayado.