Un incendio en Almorox (Toledo) obliga a activar nivel 1 por riesgo a bienes no forestales

Un incendio forestal se ha desatado este jueves en el término municipal de Almorox (Toledo) y ya ha alcanzado el nivel operativo 1, al existir riesgo de afectación a bienes no forestales.

En la zona actúan ocho medios aéreos, nueve terrestres y 65 efectivos para contener las llamas, según ha informado el Plan Infocam en su cuenta de X.

El fuego ha comenzado alrededor de las 14.25 horas, cuando un particular alertó a los servicios de emergencias. En los trabajos participan también equipos procedentes de Madrid y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que colaboran con los operativos regionales.