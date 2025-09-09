Restablecida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía que fue cortada por un incendio en Ciudad Real

La circulación ferroviaria en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía, interrumpida durante 40 minutos este martes debido a un incendio forestal en el municipio de Abenójar, Ciudad Real, ya ha sido restablecida.

El operador ferroviario ha confirmado que, tras extinguir el incendio, el tráfico ferroviario ha sido restablecido y que la circulación está volviendo a la normalidad. De manera similar, Renfe ha anunciado en su cuenta de X que los trenes que habían sido detenidos por el incendio están reanudando su recorrido de forma gradual.

En concreto, dos trenes han quedado detenidos, afectando a un total de 460 pasajeros. Por un lado, el tren que cubre la ruta Madrid-Sevilla, con llegada prevista a las 18.00 horas, y el convoy Madrid-Málaga, que debía arribar a su destino a las 18.10.

El incendio ha sido detectado a las 16.07 horas por un vigilante fijo, según la información proporcionada por el sistema Fidias, que depende de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En el lugar han trabajado tres medios y un equipo de 14 efectivos para controlar el fuego.