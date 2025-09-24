El incendio en el Pico del Lobo (Guadalajara) continúa activo y sin control tras arrasar cientos de hectáreas

Castilla-La Mancha mantiene en Nivel 1 el incendio forestal que afecta desde el domingo al entorno del Pico del Lobo, en la Sierra Norte de Guadalajara, y que ya ha arrasado unas 550 hectáreas, según las últimas estimaciones, publicadas en la red social X.

Las labores de extinción siguen en marcha con un despliegue compuesto por 60 efectivos, siete medios aéreos y ocho terrestres, que continúan trabajando de forma ininterrumpida en un terreno de difícil acceso.

El fuego se originó el pasado domingo en el término de Peñalba de la Sierra, una pequeña pedanía de El Cardoso de la Sierra, en plena comarca de la Sierra Norte. El aviso llegó a los servicios de emergencia a las 8.13 horas, alertados por un particular que detectó las llamas en la zona del Pico del Lobo.

Aunque la investigación sigue en curso, la hipótesis principal apunta a un rayo como posible causa, tal y como explicó el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, que este martes actualizó los datos provisionales de superficie afectada.

La situación sigue siendo compleja por las condiciones meteorológicas y la complicada orografía del terreno, lo que ha obligado a mantener el Nivel 1 del Plan Informa, que se declara cuando el fuego puede afectar a bienes de naturaleza no forestal y requiere medios especiales para su control.

Desde el Gobierno regional se sigue muy de cerca la evolución del incendio. Mientras tanto, es recomendable mantener la precaución para evitar riesgos.