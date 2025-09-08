Ingresado un joven de 22 años tras ser agredido con arma blanca en Cuenca capital

Un joven de 22 años ha resultado herido esta madrugada tras sufrir una agresión con arma blanca en pleno centro urbano de Cuenca.

El suceso ha tenido lugar en la calle Doctor Galíndez, en torno a las 1.00 horas de la madrugada del lunes, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

La víctima, que presentaba una herida en el abdomen, ha sido atendida inicialmente en el lugar de los hechos por los servicios sanitarios movilizados y, posteriormente, trasladada en una UVI móvil al Hospital Virgen de la Luz, donde permanece ingresado.

Hasta la zona se han desplazado agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, Por el momento no han trascendido detenciones en relación al suceso.