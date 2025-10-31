Una inspección en una empresa de saltos de paracaidismo en Cuenca acaba con tres detenidos por irregularidades

El Equipo PEGASO del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Cuenca ha detenido a tres personas como presuntos autores de delitos relacionados con la actividad impartida en una de las empresas de saltos en paracaidismo que actúan en el aeródromo de Casas de los Pinos (Cuenca).

La actuación, que se ha desarrollado en el marco del Plan para el Control de la Aviación Ligera y Deportiva, tuvo lugar durante una inspección a varias empresas de saltos en paracaidismo que actúan en el aeródromo, en la que pudieron comprobar que una de esas entidades no despegó el avión durante todo el tiempo que duró la inspección, lo que derivó en la apertura de una investigación.

Durante el transcurso de la misma, la Guardia Civil constató que en esta empresa los mantenimientos de las aeronaves no se realizaban correctamente al no realizarse por personal cualificado, ni siguiendo los protocolos establecidos, ha informado la Benemérita en nota de prensa.

De igual modo, los agentes observaron irregularidades cometidas por las personas encargadas de realizar los repostajes, algo que supone un riesgo para ellos mismos, así como para el resto de trabajadores y los paracaidistas participantes.

Detenciones y diligencias instruidas

Tras las investigaciones realizadas, agentes del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Cuenca, con el apoyo del personal especializado de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de Madrid, detuvieron al propietario de la empresa por haber cometido supuestamente delitos contra la ley penal y procesal de navegación aérea, además de un delito de riesgo provocado por explosivos y otros agentes.

Igualmente, se detuvieron a otras dos personas como encargados de los repostajes de la aeronave, por supuestos delitos de riesgo provocado por explosivos y otros agentes.

Además de las detenciones realizadas por la Guardia Civil, AESA levantó actas por infracciones debido a las deficiencias de aeronave, a la que finalmente inmovilizó.

Los detenidos y diligencias policiales instruidas fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de San Clemente (Cuenca).