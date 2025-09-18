Instalan un nuevo radar fijo en la provincia de Toledo: está junto a esta antigua discoteca

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha instalado este jueves un nuevo radar fijo en la provincia de Toledo, concretamente en la carretera CM-401, dentro del término municipal de Toledo. Este dispositivo se encuentra en la conocida recta cercana a la antigua discoteca 'Agualoca', un punto muy transitado por los conductores de la zona.

Aunque el radar ha sido colocado recientemente, aún no se ha anunciado la fecha exacta en la que comenzará a multar a quienes superen el límite de velocidad de 90 kilómetros por hora en este tramo.

Este nuevo radar se suma a la red de controles que la DGT ha reforzado desde el 1 de septiembre de 2025 en Toledo, con la puesta en marcha de tres radares de tramo completamente operativos tras un período inicial de aviso. Estos equipos vigilan puntos clave de las carreteras provinciales para mejorar la seguridad vial y reducir la velocidad en zonas de alta circulación.

Entre estos radares de tramo destaca uno ubicado en la N-401a, entre los kilómetros 91,62 y 93,55, en el municipio de Ajofrín, una carretera convencional que conecta con el área metropolitana de Toledo y donde confluyen tanto vehículos locales como interurbanos.

Otro radar se sitúa en la N-403, entre los kilómetros 48,99 y 52,38, próximo a Escalona. Esta carretera, de doble sentido, es utilizada tanto por vehículos ligeros como pesados, especialmente en las horas punta, lo que hace esencial un control riguroso.

Finalmente, el tercer y más importante radar de tramo se encuentra en la autovía A-5, a la altura de Santa Olalla, entre los kilómetros 83,70 y 85,35, controlando el sentido hacia Badajoz. Esta zona es especialmente crítica debido a la cercanía de salidas y puntos de cambio de carril, donde los vehículos tienden a acelerar.

Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia de la DGT para mejorar la seguridad en las carreteras de Toledo y Castilla-La Mancha, sumándose al radar fijo ya instalado en la CM-4008, uno de los más activos en la región en cuanto a denuncias por exceso de velocidad.