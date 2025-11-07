Un interno de una residencia de ancianos de Villarrobledo (Albacete) agrede a un médico de 65 años

Un residente de 69 años ha agredido este viernes con un cuchillo al médico de una residencia de mayores en Villarrobledo, en la provincia de Albacete.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, recibían el aviso del suceso desde la Avenida de La Mancha, donde se encuentra la citada residencia.

Tras los hechos, que se han producido a las 8.38 horas, el facultativo de 65 años ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al hospital de la localidad.

Hasta la residencia se han desplazado también agentes de la Guardia Civil y Policía Local.