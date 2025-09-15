Un joven de 26 años, herido tras ser aplastado por una grúa mientras trabajaba en una empresa de Toledo

Un trabajador de 26 años ha resultado herido este lunes por la mañana tras sufrir un accidente laboral en una empresa de prefabricados de hormigón ubicada en el término municipal de Maqueda (Toledo).

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 9.00 horas, cuando un puente grúa le aplastó uno de los pies mientras realizaba labores en las instalaciones, según han confirmado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Estas mismas fuentes han trasladado que el centro de trabajo se encuentra en el kilómetro 72 de la autovía A-5, en sentido Badajoz.

Tras el aviso, hasta el lugar se desplazaron una UVI móvil y una patrulla de la Guardia Civil. El varón ha sido trasladado con urgencia al Hospital de Talavera de la Reina.