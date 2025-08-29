Unos ladrones roban medio millar de botellas de aceite de un camión en Guadalajara

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a dos varones, de 32 y 44 años, ambos de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas. Durante la intervención, se logró recuperar un total de 511 botellas de aceite de oliva que acababan de ser sustraídas del interior de un camión estacionado en un área de servicio de la A-2.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado jueves, cuando una patrulla del Servicio de Seguridad Ciudadana detectó una furgoneta circulando a la altura del peaje de la R-2, en el término municipal de Marchamalo.

Tras interceptar el vehículo e identificar a sus ocupantes, los agentes localizaron en su interior las botellas de aceite, de cuya procedencia no pudieron aportar documentación o justificación alguna.

Ante estos indicios, los dos individuos, junto con la furgoneta, fueron trasladados a dependencias oficiales de la Guardia Civil en Guadalajara, donde se procedió a su detención como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Según las investigaciones llevadas a cabo, se determinó que los ahora detenidos habrían fracturado el cierre del semirremolque de un camión que se encontraba estacionado en el kilómetro 75 de la Autovía del Nordeste (A-2), apoderándose de parte de la mercancía que transportaba.

La Guardia Civil instruyó diligencias por estos hechos, que junto con los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Guadalajara. Según ha informado la Benemérita en nota de prensa, uno de los arrestados cuenta con un amplio historial delictivo.